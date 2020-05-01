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Общество

Трудности перевода. В правительстве Кыргызстана объяснили ошибку в распоряжении

В правительстве Кыргызстана отрицают, что скопировали распоряжение о введении чрезвычайного положения у Казахстана.

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В пресс-службе кабмина пояснили, что ошибки на сайте правительства возникают при машинном переводе текстов с кыргызского на русский язык через сервис Google translate. Сервис в некоторых случаях автоматически меняет «Кыргыз Республикасы» («Кыргызская Республика») на «Республика Казахстан». «Информация о том, что кабмин занимается плагиатом распоряжений, не соответствует действительности», — отметили там.

По словам заведующего отделом информационного обеспечения аппарата правительства КР Чынгыза Эсенгул уулу, такая ошибка на сайте возникает не первый раз. «Мы уже направили запрос в Google, чтобы они рассмотрели вопрос», — написал он на своей странице в соцсетях.

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В интернете распространяется скриншот с официального сайта кабмина КР, где в распоряжении о введении режима чрезвычайного положения указана Республика Казахстан.

Отметим, что ранее в невнимательности при копировании у Казахстана постановления о возобновлении экономической деятельности также правительство упрекнул и депутат Каныбек Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151636/
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