В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира

В России разработана система поиска плагиата, способная работать на 100 языках мира. Новый функционал системы «Антиплагиат», представленный Фондом национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), позволяет обнаруживать текстовые совпадения не только в научных работах и литературных произведениях, но и в документах на разных языках.

Отмечается, что обновленный алгоритм поиска заимствований системы «Антиплагиат» проверяет без привязки к языку документа не только сам текст, но и его смысловую нагрузку. Так, с помощью технологий нейроанализа и искусственного интеллекта система определяет и детализирует структуру документа, генерирует аннотацию и выделяет библиографию, уточнили в пресс-службе фонда.

«Новое техническое решение уже встроено в продуктовую линейку системы «Антиплагиат» и пользуется широким спросом среди вузов, научно-исследовательских институтов, крупных издательств России и стран бывшего СНГ», — говорится в сообщении.