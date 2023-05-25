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Техноблог

В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира

В России разработана система поиска плагиата, способная работать на 100 языках мира. Новый функционал системы «Антиплагиат», представленный Фондом национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), позволяет обнаруживать текстовые совпадения не только в научных работах и литературных произведениях, но и в документах на разных языках.

Отмечается, что обновленный алгоритм поиска заимствований системы «Антиплагиат» проверяет без привязки к языку документа не только сам текст, но и его смысловую нагрузку. Так, с помощью технологий нейроанализа и искусственного интеллекта система определяет и детализирует структуру документа, генерирует аннотацию и выделяет библиографию, уточнили в пресс-службе фонда.

«Новое техническое решение уже встроено в продуктовую линейку системы «Антиплагиат» и пользуется широким спросом среди вузов, научно-исследовательских институтов, крупных издательств России и стран бывшего СНГ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/266406/
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