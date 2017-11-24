Ловись, рыбка, большая и маленькая. В сети браконьера

С наступлением холодов Госэкотехинспекция активизировала борьбу с незаконной ловлей рыбы на крупнейших водоемах страны — Иссык-Куле и Сон-Куле. По данным ведомства, именно в этот период увеличивается число браконьеров. ИА «24.kg» разбиралось, почему, несмотря на борьбу с ними госорганов, незаконный улов не уменьшается.

Много рейдов — мало толку

Государство ведет борьбу с незаконной ловлей рыбы. Успешно ли? Обратимся к цифрам.

Так, за последние пять лет сотрудники департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Минсельхоза суммарно провели 492 рейда по выявлению браконьеров, по результатам составлено 164 акта о правонарушениях.

А вот взыскание штрафов представляет большую сложность.

К примеру, в 2014 году из 892 тысячи 840 сомов штрафов в бюджет республики поступило всего 45 тысяч 962 сома. Это около пяти процентов. Через два года ситуация не улучшилась — из 213 тысяч наложенных штрафов взыскано всего 70,6 тысяча сомов.

Причина столь низкой эффективности работы, возможно, кроется в недостатке кадров: в каждой области представлено всего по одному сотруднику департамента.

Молчит, словно рыба, и Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в отчетах которого почти нет данных о борьбе с незаконным ловом.

Ударными показателями в борьбе против браконьеров не могут похвастать и сотрудники Госэкотехинспекции.

Например, в 2017 году с 21 нарушителя природоохранного законодательства взыскано 36 тысяч сомов. Кроме того, на 27 нарушителей поданы иски и взыскано через суд 170,9 тысячи сомов.

По данным Госэкотехинспекции, незаконная ловля рыбы постепенно сокращается: если в 2013 году были оштрафованы 93 нарушителя, то в 2016-м задержано 38 браконьеров.

Однако данные Департамента рыбного хозяйства Минсельхоза говорят о том, что заметного сокращения незаконного лова рыбы нет.

Наглость — второе счастье?

В Кыргызстане (и мы не открыли секрета) и по отношению к людям, и по отношению к диким животным существует избирательный подход.

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За внешнюю красоту и ценность шкуры под особую защиту взят снежный барс, за изящные рога — горные бараны и ряд других животных. Рыба же обделена такой заботой. Ее ловят много и нагло, о чем свидетельствует случай, произошедший на днях в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

Во время рейда возле села Курменты 18 ноября сотрудники Госэкотехинспекции обнаружили рыболовные сети общей длиной около 5 километров .

Тут же на лодках приплыли несколько молодых людей с ружьями и начали таранить лодку инспекторов, требуя вернуть сети и не мешать им заниматься своим делом. Инспекторам оставалось только успокоить их в меру своих ораторских навыков и обратиться в милицию.

Браконьеры посмели угрожать нескольким сотрудникам Госэкотехинспекции во время масштабного рейда. Нетрудно представить, как нарушители ведут себя, если рыболовные сети обнаружит один рядовой инспектор.

Что интересно, рейды на озере Иссык-Куль проходят ежегодно, масштабно, с привлечением правоохранительных и местных органов власти, уничтожаются километры сетей, нарушителям выписывают штрафы на десятки тысяч сомов. Но браконьеров меньше не становится. На следующий год ловят столько же нарушителей, обнаруживают не меньшее количество сетей.

Ученые бездействуют

В настоящее время нет данных о реальном объеме рыбных запасов в стране.

Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Минсельхоза по вопросу их учета «переводит стрелки» на лабораторию ихтиологии и гидробиологии Биолого-почвенного института Национальной академии наук, сотрудники которой должны вести исследования рыбных запасов.

Однако, как рассказала завлабораторией Шайгуль Асылбаева, за последние 10 лет исследования вообще не велись. Причина проста — нет денег.

— Конечно, ведутся мелкие работы, но в масштабах всех водоемов страны, нет, — сказала она.

В сети проблем

Особняком стоит вопрос рыболовных сетей. Их в Кыргызстане не производят, значит, импортируют. Казалось бы, стоит запретить ввоз — и проблема решена.

Но, убежден завотделом аквакультуры и инвестиций Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Эдиль Ниязов, Кыргызстан, будучи членом Всемирной торговой организации, не может запретить ввоз сетей.

Как оказалось, он ошибается: запретить ввоз сетей, хоть и временно, но можно.

В Министерстве экономики рассказали, что при соответствующем обосновании правительство может вынести решение о запрете ввоза и уведомить Всемирную торговую организацию.

Но, видимо, многочисленной армии чиновников природоохранных ведомств не до этого. Или причина другая?

Напомним, что завозят так называемые орудия рыболовства в республику тоннами. В среднем с 2010 года ежегодно импортировалось 24 тонны этого материала. И продажу никто не контролирует.

Статья 149-2 Административного кодекса КР предусматривает, что за ввоз и сбыт монофильных сетей без узлового плетения с использованием свинца в качестве утяжелителя, оказывающего негативное воздействие на водоемы, налагается штраф до 10 тысяч сомов, на должностных лиц — до 20 тысяч.

Госэкотехинспекция и Департамент рыбного хозяйства лишь разводят руками, говоря, что они не могут ходить по базарам и изымать сети у торговцев.

Нужна ли рыба водоемам?

На вопрос, к чему может привести уменьшение количества рыбы в водоемах, весьма примечательный ответ дала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Биолого-почвенного института НАН Лидия Кустарева.

— Для самого водоема (озера или реки) не страшно уменьшение количества рыбы, ведь ее кормовая база — планктон, бентос — сохранятся, а всю рыбу в больших водоемах выловить невозможно, — сказала ученый.

— А для чего тогда вводили мораторий на пять лет на Иссык-Куле и Сон-Куле?

— В этих озерах уменьшилось количество промысловой рыбы, и, чтобы нормализовать ее объем, ввели мораторий, — ответила ученый.

— Иными словами, мораторий преследовал скорее экономическую цель, нежели экологическую?

— Да, — ответила Лидия Кустарева.

— Получается, что никакой пользы озерам и рекам от рыбы нет?

— Если увеличивается кормовая база рыбы, то в водоемах активизируется процесс гниения, и других негативных явлений, а рыба подчищают это все и приводит среду в нормальное состояние, — объяснила ученый.

Резюмируя, можно сказать, что на мелких прудах, речушках сокращение запасов рыбы сказывается отрицательно, а в таких крупных озерах, как Иссык-Куль или Сон-Куль, выловить всю рыбу невозможно.

Лидия Кустарева считает, что для сохранения экологии водоемов нужно, скорее, беспокоиться о рыбной кормовой базе, так как именно эти микроорганизмы в большей степени сохраняют экологический баланс озер и рек, нежели сама рыба.

Впрочем, так это или нет, но рыба является частью дикой природы, и по закону ее нужно оберегать. Созданных для охраны природы госорганов немало: это Государственное агентство охраны окружающей среды, Госэкотехинспекция, Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства, Иссык-Кульский биосферный заповедник и даже местные органы власти.