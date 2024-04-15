На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Акбокон Таштанбеков заявил, что взятки от $3 до $10 тысяч рыбные хозяйства дают за пользование водоемами.

24.kg он пояснил, что, так как водоемы в Кыргызстане не зарегистрированы, их сдают в аренду как пастбища. Поэтому Акбокон Таштанбеков предлагает все водоемы зарегистрировать.

«К примеру, больше всего рыбных хозяйств в Иссык-Атинском районе. У нас там 270 рыбхозов, 80 процентов которых работают без документов. Они поступают хитро, заключают договор аренды на два года и девять месяцев. Так как если арендовать на срок более трех лет, то нужно регистрировать объект в Госрегистре», — сказал он.

На вопрос, кому дают взятку рыбхозы, парламентарий ответил, что, по его мнению, либо айыл окмоту, либо пастбищным комитетам.

«Также у нас не зарегистрированы каналы. Они бесхозные. Никто их не укрепляет, не отвечает за их состояние. И только когда начинают смывать берега, к работе подключается МЧС», — проинформировал Акбокон Таштанбеков.