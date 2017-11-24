11:23
+12
USD 69.75
EUR 82.62
RUB 1.19
Общество

Кондитерскому дому «Куликовский» запретили ввозить продукцию в Казахстан

Кондитерскому дому «Куликовский» запретили ввозить продукцию в Казахстан. Соответствующее постановление издал Комитет охраны общественного здоровья РК 21 ноября.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин отметил, что продолжается выявление фактов несоответствия кондитерской продукции требованиям — обнаружены бактерии группы кишечной палочки, отсутствует маркировка. Постановление введено в действие со дня подписания.

Представители кондитерского дома в настоящее время едут в Алматы для выяснения всех обстоятельств. «Вчера узнали о постановлении. Мы не получили официального документа на руки. Видели скрины в Интернете. Результаты лабораторных исследований не предоставили. Будем делать запрос, чтобы их получить. Магазины наши еще работают. Даже если были нарушения, нам нужно понимать, какие именно, чтобы исправить несоответствия. На прошлой неделе введен запрет на ввоз трех наших позиций. К тому постановлению также не предоставили лабораторные данные», — пояснили ИА «24.kg» в компании.
Ссылка:
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Ситуация на границе. Количество фур на КПП «Ак-Тилек» не уменьшается
Алмазбек Атамбаев выделил еще миллион сомов на питание дальнобойщиков на границе
В Казахстане появится передача о достопримечательностях Кыргызстана
Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» количество грузовых машин увеличивается
Кыргызстан рассказал странам ООН о блокаде со стороны Казахстана
Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 400 фур
Швейцарский банк включил Кыргызстан и Казахстан в число самых бедных стран мира
На КПП «Чалдыбар» возможно скопление транспорта из-за реконструкции
Снятие запрета на выезд из страны для журналистов и экс-депутата рассмотрит суд
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов