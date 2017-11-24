Кондитерскому дому «Куликовский» запретили ввозить продукцию в Казахстан. Соответствующее постановление издал Комитет охраны общественного здоровья РК 21 ноября.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин отметил, что продолжается выявление фактов несоответствия кондитерской продукции требованиям — обнаружены бактерии группы кишечной палочки, отсутствует маркировка. Постановление введено в действие со дня подписания.

Представители кондитерского дома в настоящее время едут в Алматы для выяснения всех обстоятельств. «Вчера узнали о постановлении. Мы не получили официального документа на руки. Видели скрины в Интернете. Результаты лабораторных исследований не предоставили. Будем делать запрос, чтобы их получить. Магазины наши еще работают. Даже если были нарушения, нам нужно понимать, какие именно, чтобы исправить несоответствия. На прошлой неделе введен запрет на ввоз трех наших позиций. К тому постановлению также не предоставили лабораторные данные», — пояснили ИА «24.kg» в компании.