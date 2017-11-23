В одном из сел Нарынской области нет чистой воды и питания в школах

В селе Кара-Чий Нарынской области из-за отсутствия чистой питьевой воды нет горячего питания в школе. Об этом ИА «24.kg» рассказала жительница села Нургиза Бексултанова.

По ее словам, новое здание детского сада также не работает из-за отсутствия чистой воды.

«Дошкольное учреждение полностью готово к приему детей, но по этой причине его не открывают», — сказала она.

По словам акима Нарынского района Туголбая Жанбоева, основной проблемой в селе является отсутствие источника воды.

«До этого пробурили скважину в 70 метров, воды не достигли, сейчас в титульный лист внесли село Кара-Чий на проведение воды, уже составлен проект, выделено 43 миллиона сомов. Планируется провести ее из источника в местности Он-Арча, вода из которого будет поступать в сельский резервуар», — сказал глава района.

Как он отметил, воду должны были провести в 2017 году, но по различным причинам не сделали этого.

По словам местной жительницы, сейчас сельчане берут питьевую воду из реки.

«Воду из реки кипятим. Местные власти обещали построить водопровод в следующем году, но они обещают это каждый год. Сами жители собирали деньги на водопровод, но у них тоже ничего пока не получается», — сказала Нургиза Бексултанова.