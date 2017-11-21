Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал девушке предложение

Болельщик клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» сделал предложение девушке из группы поддержки Эринн на матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». Видео опубликовали на YouTube-канале Sports And News, сообщила lenta.ru.

В перерыве встречи танец чирлидерш неожиданно прервался, на площадке осталась одна Эринн. Она не поняла в чем дело, но талисман «Детройта» Хупер задержал девушку, в этот момент к ней вышел возлюбленный с кольцом в руке и сделал предложение. Эринн ответила согласием.