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Общество

Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал девушке предложение

Болельщик клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» сделал предложение девушке из группы поддержки Эринн на матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». Видео опубликовали на YouTube-канале Sports And News, сообщила lenta.ru.

В перерыве встречи танец чирлидерш неожиданно прервался, на площадке осталась одна Эринн. Она не поняла в чем дело, но талисман «Детройта» Хупер задержал девушку, в этот момент к ней вышел возлюбленный с кольцом в руке и сделал предложение. Эринн ответила согласием.
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