В Японии проходит Неделя кыргызской культуры

В Токио (Япония) состоялось несколько концертов «Кыргыз көчмөн дүйнөсү», организованных в рамках Недели кыргызской культуры в честь 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, на них выступили этно-фольклорная группа «Ордо-Сахна», певица Гульзада Рыскулова и манасчи Камил Мамадалиев, состоялись показ коллекции кыргызских национальных костюмов и фотовыставка Эркинбека Болджурова.

В рамках Недели кыргызской культуры запланированы концерты и ознакомительные музыкальные лекции в университетах и школах Токио.