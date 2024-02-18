Кыргызстанки станцевали кара-жорго возле Эйфелевой башни и на площади Рима

Кыргызстанки станцевали кара-жорго в городах Европы. Об этом 24.kg сообщила Майя Тилебалиева.

Танцевальная группа центра творческого и личностного роста для женщин от 30 до 90 лет в начале февраля отправилась в большое путешествие и побывала в Италии, Франции и Австрии.

«Мы посетили четыре города: Рим, Флоренцию, Париж и Вену. Наша задача была посетить Венский бал, а целью стало увидеть и показать себя миру, познакомиться с культурой Европы и познакомить их с кыргызской культурой», — отметила Мая Тилебалиева.

Кыргызстанки станцевали кара-жорго на площади Рима, на улицах Флоренции и у Эйфелевой башни