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Общество

В Бишкеке открыли еще один приют для лиц без определенного места жительства

С наступлением холодов в Свердловском районе открывается приют для временного пребывания лиц без определенного места жительства, расположенный на улице Фере, 34а. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, приют рассчитан на 40 человек, в здании проведен ремонт, закуплены постельные принадлежности и уголь, организовано горячее питание.

Фото пресс-службы мэрии. Приют для лиц без определенного места жительства

Для постояльцев будут организованы еженедельные медицинские осмотры, для обеспечения правопорядка закреплен сотрудник РУВД района.

Напомним, ранее подобный приют открылся в Октябрьском районе Бишкека.
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