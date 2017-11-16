13:58
+5
USD 69.75
EUR 82.59
RUB 1.16
Общество

Здоровье беспокоит. 5 миллионов сомов хочет взыскать с «Кумтора» бишкекчанин

В Кыргызстане на «Кумтор Голд Компани» подан в суд иск о возмещении морального ущерба. Об этом в соцсетях сообщил сам истец Канат Мидин уулу.

«Сегодня подал иск в Октябрьский районный суд города Бишкека на ЗАО «Кумтор Голд Компани» о возмещении морального ущерба за то, что творят с ледниками», — написал он.

Канат Мидин уулу считает, что нарушения водного законодательства будут наносить вред его здоровью и здоровью его семьи.

«Нам необходимо учиться действовать в правовом поле, через законные механизмы. Для того, чтобы процесс пошел, необходимо создавать прецедент. Для того, чтобы создать прецедент, нужно пробовать», — пояснил истец.

Отметим, сегодня в Бишкеке прошел митинг против поправок в Водный кодекс. Согласно информации на личной странице истца в Facebook, проживает он в Бишкеке и является сотрудником Жогорку Кенеша.
Ссылка:
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Депутаты Жогорку Кенеша хотят поставить точку в «ледниковом» вопросе
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
Митинг против разработки на ледниках пройдет у «Белого дома» в Бишкеке
Минздрав о гранте на линейный ускоритель: Распила денег не будет
Ученые заявили о начале «экологического Армагеддона»
Спасатели «Кумтора» стали призерами ежегодных соревнований в учебном центре МЧС
За чей счет шиковал Иссык-Куль
За 19 лет Фонд развития Иссык-Кульской области получил 3 миллиарда сомов
Искусство и экология объединились для защиты Ботсада
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Бизнес
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom