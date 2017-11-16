Здоровье беспокоит. 5 миллионов сомов хочет взыскать с «Кумтора» бишкекчанин

В Кыргызстане на «Кумтор Голд Компани» подан в суд иск о возмещении морального ущерба. Об этом в соцсетях сообщил сам истец Канат Мидин уулу.

«Сегодня подал иск в Октябрьский районный суд города Бишкека на ЗАО «Кумтор Голд Компани» о возмещении морального ущерба за то, что творят с ледниками», — написал он.

Канат Мидин уулу считает, что нарушения водного законодательства будут наносить вред его здоровью и здоровью его семьи.

«Нам необходимо учиться действовать в правовом поле, через законные механизмы. Для того, чтобы процесс пошел, необходимо создавать прецедент. Для того, чтобы создать прецедент, нужно пробовать», — пояснил истец.

Отметим, сегодня в Бишкеке прошел митинг против поправок в Водный кодекс. Согласно информации на личной странице истца в Facebook, проживает он в Бишкеке и является сотрудником Жогорку Кенеша.