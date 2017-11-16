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Общество

Ситуация на границе. К мониторингу КПП «Ак-Тилек» приступила патрульная милиция

На КПП «Ак-Тилек» кыргызско-казахской границы патрульная милиция начала фиксировать время стоящих в очереди большегрузов. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Кыргызстана Дастан Мирякубов.

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По его словам, Министерство экономики создало рабочую группу, которая должна определить размер ущерба от простоя на границе. В нее вошли и представители профсоюза дальнобойщиков.

«Патрульная милиция фиксирует время стоящих в очереди водителей большегрузных машин, чтобы было документальное подтверждение тому, сколько в режиме реального времени длился простой», — сказал Дастан Мирякубов.

Как он отметил, на КПП «Ак-Тилек» по-прежнему затруднен проезд через границу.

«Со стороны Казахстана проезжают быстрее, вчера проехали 160 фур», — сказал он.
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