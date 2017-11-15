Скорбная акция. В Бишкеке почтили память жертв ДТП

В Бишкеке почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Вспомнили и о жертвах аварий перед главным корпусом Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина.

Проблема мировая

Как рассказала организатор акции, директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова, дорожно-транспортные происшествия вызывают всеобщую озабоченность.

— По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в автоавариях погибает 1 миллион 250 тысяч человек, около 50 миллионов получают травмы, и Кыргызстан вносит в эту негативную статистику большой вклад, — сказала Чынара Касмамбетова.

По ее словам, день памяти жертв ДТП отмечают во всем мире начиная с 2005 года, а в Кыргызстане — с 2012-го. И очень важно довести до сознания людей, что трагедия может коснуться каждого.

Фото ИА «24.kg». Арт-инсталляция #938. Цифра обозначает количество погибших в ДТП в 2016 году в Кыргызстане

В 2016 году несчастье пережили близкие люди, родственники, друзья и просто знакомые 938 кыргызстанцев, из них 128 — дети. Именно столько человек стали жертвами ДТП в прошлом году.

— По числу ДТП Кыргызстан начал соревноваться с такими странами, как Казахстан и Россия, — отметила Чынара Касмамбетова.

За 10 месяцев 2017 года на дорогах погибли 695 человек.

Статус от смерти не защита

Выступающие на акции отметили, что количество ДТП в Кыргызстане огромно. Проблема стала масштабной, в авариях погибает и немало публичных людей, и их высокий статус от смерти не защищает.

Так, под колесами авто погибли известная певица, ведущая программы «Сармерден» Гульзат Батырканова, актер, создавший немало интересных образов в отечественном кино и на театральной сцене Муканбет Токтобаев, а также певец Фархат Кенешбек уулу, спортсмен Мирбек Абдыкадыров...

Один из самых резонансных случаев — гибель вице-премьер-министра Кыргызстана Темира Джумакадырова.

Статистика МВД

Замначальника ГУПМ МВД Кыргызстана Ыманалы Саркулов, присутствовавший на акции, провел анализ причин аварий.

Фото ИА «24.kg». За знаком, запрещающим остановку транспорта, стоят автомобили. Бишкек, ноябрь 2017 года

По его словам, 83 процента дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей.

— Из-за нарушения скоростного режима происходят 33 процента ДТП, 24 процента — из-за нарушения правил маневрирования, 11 процентов — из-за выезда на встречную полосу движения и 9 процентов ДТП - из-за пьяных водителей, — сказал Ыманалы Саркулов.

Он уточнил, что в основном люди погибают из-за выезда «на встречку».

Порадовала информация из его уст о том, что снизилось количество ДТП с участием детей.

За 10 месяцев 2017 года число ДТП с участием детей уменьшилось на 12,5 процента, число погибших сократилось на 25,8 процента, а раненых — на 10,5 процента. Иманалы Саркулов

Назвал милицейский начальник и причины высокой аварийности в Кыргызстане.

По его данным, одна из причин — рост количества автомобилей.

— По данным ГРС, с 2010 года число автомобилей увеличилось в 2,5 раза, в 2016 году в стране было более 1 миллиона 100 тысяч автомобилей, и только в Бишкеке 400 тысяч единиц. Вторая причина — неразвитость улично-дорожной сети. Еще одна из причин аварийности — увеличение числа неопытных водителей, — сказал Ыманалы Саркулов.

Пик погибших в ДТП в Кыргызстане приходится на 2013 год – 1 тысяча 220 человек.

В своем выступлении представитель МВД призвал и к обыкновенной человечности и состраданию.

По его словам, в 2017 году зафиксировано 48 случаев наезда на пешеходов, при этом после ДТП водители скрылись с места происшествия.

— Окажи они хотя бы первую медицинскую помощь, то многих из пострадавших можно было спасти, — отметил он.

В целом, как отметили организаторы мероприятия, они не ограничатся разовой акцией, а продолжат ее до конца 2017 года.