Скорбная акция. В Бишкеке почтили память жертв ДТП

В Бишкеке почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Вспомнили и о жертвах аварий перед главным корпусом Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина.
Проблема мировая
Как рассказала организатор акции, директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова, дорожно-транспортные происшествия вызывают всеобщую озабоченность.
— По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в автоавариях погибает 1 миллион 250 тысяч человек, около 50 миллионов получают травмы, и Кыргызстан вносит в эту негативную статистику большой вклад, — сказала Чынара Касмамбетова.
По ее словам, день памяти жертв ДТП отмечают во всем мире начиная с 2005 года, а в Кыргызстане — с 2012-го. И очень важно довести до сознания людей, что трагедия может коснуться каждого.
В 2016 году несчастье пережили близкие люди, родственники, друзья и просто знакомые 938 кыргызстанцев, из них 128 — дети. Именно столько человек стали жертвами ДТП в прошлом году.
— По числу ДТП Кыргызстан начал соревноваться с такими странами, как Казахстан и Россия, — отметила Чынара Касмамбетова.
За 10 месяцев 2017 года на дорогах погибли 695 человек.
Статус от смерти не защита
Выступающие на акции отметили, что количество ДТП в Кыргызстане огромно. Проблема стала масштабной, в авариях погибает и немало публичных людей, и их высокий статус от смерти не защищает.
Так, под колесами авто погибли известная певица, ведущая программы «Сармерден» Гульзат Батырканова, актер, создавший немало интересных образов в отечественном кино и на театральной сцене Муканбет Токтобаев, а также певец Фархат Кенешбек уулу, спортсмен Мирбек Абдыкадыров...
Один из самых резонансных случаев — гибель вице-премьер-министра Кыргызстана Темира Джумакадырова.
Статистика МВД
Замначальника ГУПМ МВД Кыргызстана Ыманалы Саркулов, присутствовавший на акции, провел анализ причин аварий.
По его словам, 83 процента дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей.
— Из-за нарушения скоростного режима происходят 33 процента ДТП, 24 процента — из-за нарушения правил маневрирования, 11 процентов — из-за выезда на встречную полосу движения и 9 процентов ДТП - из-за пьяных водителей, — сказал Ыманалы Саркулов.
Он уточнил, что в основном люди погибают из-за выезда «на встречку».
Порадовала информация из его уст о том, что снизилось количество ДТП с участием детей.
За 10 месяцев 2017 года число ДТП с участием детей уменьшилось на 12,5 процента, число погибших сократилось на 25,8 процента, а раненых — на 10,5 процента.Иманалы Саркулов
Назвал милицейский начальник и причины высокой аварийности в Кыргызстане.
По его данным, одна из причин — рост количества автомобилей.
— По данным ГРС, с 2010 года число автомобилей увеличилось в 2,5 раза, в 2016 году в стране было более 1 миллиона 100 тысяч автомобилей, и только в Бишкеке 400 тысяч единиц. Вторая причина — неразвитость улично-дорожной сети. Еще одна из причин аварийности — увеличение числа неопытных водителей, — сказал Ыманалы Саркулов.
Пик погибших в ДТП в Кыргызстане приходится на 2013 год – 1 тысяча 220 человек.
В своем выступлении представитель МВД призвал и к обыкновенной человечности и состраданию.
По его словам, в 2017 году зафиксировано 48 случаев наезда на пешеходов, при этом после ДТП водители скрылись с места происшествия.
— Окажи они хотя бы первую медицинскую помощь, то многих из пострадавших можно было спасти, — отметил он.