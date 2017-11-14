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Общество

МЧС и Генштаб обезвреживают невзорвавшиеся снаряды на дороге Бишкек — Ош

МЧС и Генштаб обезвреживают невзорвавшиеся снаряды на дороге Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По ее данным, создана оперативная группа из числа представителей районного отдела чрезвычайного ведомства, Агентства гидрометеорологии, Генштаба и Национальной гвардии по обезвреживанию 93 снарядов, которые не взорвались на 222-м, 223-м и 246-м километрах автодороги (Токтогульский район Джалал-Абадской области).

Как сообщается, поиски снарядов, организованные 13 ноября, не дали результатов.

Кроме того, по данным ведомства, аналогичные поиски 9 невзорвавшихся снарядов были организованы на автодороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу и также не дали результатов.

Как рассказали ИА «24.kg» в МЧС, при артобстреле прошедшей зимой для принудительного спуска лавин некоторые снаряды не взорвались и остались в горах.

«В местах, где могут находиться невзорвавшиеся снаряды, вывешивают таблички с надписью «Опасная зона», — отметили в пресс-службе.

 
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