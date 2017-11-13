Кыргызстанку, по чьей вине отравились 34 человека, приговорили к 300 часам работ

Кыргызстанку, по вине которой в России отравились 34 человека, приговорили к 300 часам работ и выплате потерпевшим компенсации морального вреда. Об этом сообщил портал «Провинция.ру».

Отмечено, что 32-летнюю гражданку Кыргызстана признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей. С декабря 2015 года по июнь 2016-го женщина торговала шаурмой и самсами собственного приготовления в киоске на улице Мильчакова в Перми. В выпечке содержалась сальмонелла. За четыре дня в больницы Перми и Пермского края попали более 30 покупателей.

После проверки выяснилось, что в киоске не было ни водопровода, ни канализации, продукты для выпечки покупали в соседнем магазине, а посуду мыли в тазу водой из бутылок. Женщина сама пекла, сама и продавала.

«По результатам лабораторных анализов и проб возбудитель сальмонеллеза обнаружен как в киоске, где изготовлялась пища, так и в бактериологических анализах обвиняемой. Всего по делу признали потерпевшими 34 человека, из них 8 несовершеннолетних», — сообщила прокуратура Пермского края.