30 метров счастья: в Нарыне испекли гигантскую шаурму и накормили весь город

В Нарыне отметили день рождения местного кафе так, что о нем говорят все горожане. В честь двухлетия заведение решило удивить гостей и приготовило гигантскую шаурму длиной в 30 метров.

На рекордное угощение ушло 25 килограммов мяса, 70 листов лаваша и 20 килограммов картофеля. Добавили свежие овощи, соусы — и получился настоящий гастрономический марафон. Шаурму выкладывали прямо на длинные столы, а потом раздавали куски всем желающим.

На праздник пришли более 200 жителей города, многие с детьми. Теперь Нарын можно смело называть «столицей шаурмы».