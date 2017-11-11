Путин и Трамп сделали совместное заявление

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии, сообщил rambler.ru со ссылкой на РИА «Новости».

В нем говорится о решимости разгромить в Сирии террористическую группировку «Исламское государство» (организацию, запрещенную в России).

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, документ был заранее подготовлен экспертами двух стран, а его окончательная версия была согласована в субботу главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

«Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран — членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии», — отмечено в заявлении.

В нем также упоминается о приверженности России и США «суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии» в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254.

Эта резолюция принята в 2015 году. В ней прописаны все нюансы процесса мирного урегулирования в Сирии.