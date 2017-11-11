В Кыргызстане собрано почти 1,5 миллиона тонн картофеля

В Кыргызстане на 10 ноября собрано почти 1,5 миллиона тонн картофеля. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

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По их данным, больше всего урожая собрано в Иссык-Кульской области — 502 тысячи тонн, затем идет Таласская область — 235,2 тысячи. Меньше всего собрано в Баткенской — 37 тысяч тонн.

Кроме того, по данным ведомства, всего в республике собрано 247,9 тысячи тонн бахчевых и 911 тысяч тонн овощных культур.

Зерновых собрано 1 миллион 760 тысяч тонн, из них пшеницы 665 тысяч тонн, что меньше на 27,7 тысячи по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сахарной свеклы — 647 тысяч тонн, что больше на 178,5 тысячи тонн по сравнению с 2016 годом.

В начале 2017 года Минсельхоз прогнозировал получить не менее миллиона тонн сахарной свеклы.