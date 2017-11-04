В госорганах Кыргызстана флаги не соответствуют техническим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по технической и экологической безопасности.

С 18 октября в функции Госэкотехинспеции включен надзор за соблюдением требований правил изготовления флага и герба КР. В ходе мониторинга проведены замеры параметров государственных символов на соответствие техническим требованиям.

Используемые в государственных учреждениях символы произведены без учета единых требований к оформлению и дизайну.

Не соблюдается соотношение длины флага к ширине, не соответствует число солнечных лучей в изображении герба. Производители госсимволики не придерживаются требований технической спецификации, утвержденной правительством.