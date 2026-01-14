12:34
Общество

Государственному гербу Кыргызстана исполнилось 32 года

14 января 2026 года исполняется 32 года со дня принятия Государственного герба Кыргызской Республики — одного из ключевых символов независимости и суверенитета страны.

Государственный герб был утвержден постановлением Жогорку Кенеша 14 января 1994 года, спустя более двух лет после обретения Кыргызстаном независимости. Авторами герба стали художники Асеин Абдраев и Садырбек Дубанаев.

Фото из интернета

Как отмечается в официальных материалах, процесс выбора главного государственного символа был масштабным и конкурентным. На конкурс было представлено 2 тысячи 234 эскиза, а для их рассмотрения была создана специальная комиссия из 21 депутата Жогорку Кенеша. Итоговый вариант был выбран после многоэтапного обсуждения.

Герб выполнен в традиционном для тюркских народов синем цвете, символизирующем чистоту, мир и небо. В его центре изображен белый сокол (ак шумкар) с расправленными крыльями, олицетворяющий свободу, независимость и устремленность к будущему. На фоне птицы — озеро Иссык-Куль, скалистые хребты Ала-Тоо и восходящее солнце, символизирующие природное богатство страны, ее вечность и источник жизни.

По окружности герба размещены изображения пшеницы и хлопка, отражающие трудолюбие народа и сельскохозяйственные традиции республики. В верхней части круга размещена надпись «Кыргыз», в нижней — «Республикасы».

Государственный герб наряду с флагом и гимном является неотъемлемым атрибутом государственности и отражает исторический путь, ценности и национальную идентичность Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357775/
