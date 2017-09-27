Стал ли Бишкек более комфортным и безопасным городом? Голосование

Мэр Бишкека Албек Ибраимов презентовал сегодня программу социально-экономического развития города на 2017-2020 годы «Город благоприятных условий».

По его словам, документ имеет преемственность с прежними стратегическими программами развития Бишкека на 2009-2012 и 2014-2018 годы. О том, выполнена ли последняя программа «Город открытых возможностей», разработанная командой бывшего мэра Кубанычбека Кулматова, Албек Ибраимов рассказывать не стал.

Напомним, ключевых направлений развития столицы было три: безопасный, комфортный и успешный город.