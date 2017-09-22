Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса

Процесс по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой подходит к концу. Депутата обвиняют в злоупотреблении служебным положением в бытность ее министром юстиции в 2010 году. Гособвинение просит для экс-чиновницы восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд считает, что Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Сама депутат называет дело против нее политическим заказом. Процесс проходит в Ленинском районном суде Бишкека под председательством Кубанычбека Касымбекова.

ИА «24.kg» в пяти цитатах основных участников слушаний рассказывает о втором громком судебном процессе, где главным фигурантом выступает член партии «Ата Мекен», лидера которой уже осудили.

Ищите женщину

Обвинение построено на показаниях бывшего заместителя Саляновой в Минюсте Жылдыз Мамбеталиевой. В суде она признала, что адвокатскую лицензию Алексею Елисееву продлили законно, так как никаких оснований для отказа не было.

Но лично у меня были определенные сомнения, учитывая личность Алексея Елисеева, поэтому лицензия не была возобновлена сразу в общем порядке. Я считала, что в этом вопросе есть политическая составляющая, о чем сказала министру юстиции Аиде Саляновой. Жылдыз Мамбеталиева

На вопрос экс-главы Минюста Аиды Саляновой, почему Мамбеталиева сама занесла подготовленный проект приказа о возобновлении лицензии Елисееву, если просто хотела обратить на это внимание, главный свидетель обвинения ответить так и не смогла. Она сослалась на общую процедуру. Не смогла Мамбеталиева объяснить и то, почему именно по лицензии Елисееву она так хотела ускорить рассмотрение заявления.

Напрасные слова

Сама обвиняемая в показаниях указывала на то, что решение по вопросу Елисеева и его лицензии принимала не она, и призналась, что, будучи главой профильного ведомства, делами адвокатуры никогда особо не занималась, да и в то неспокойное и смутное время было как-то не до заявлений Елисеева.

Решение о возобновлении адвокатской лицензии Елисееву принимала квалификационная комиссия, я поставила свою визу, так как законной мотивировки для отказа не было. Комиссию возглавляла мой заместитель — главный свидетель обвинения Жылдыз Мамбеталиева, и она сама признала ранее это, уточнив, что занесла документы мне только на подпись. Аида Салянова

Салянова не понимает, почему представители гособвинения упрекают ее в том, что Елисеев или она получили какую-либо выгоду от этой лицензии: первый так и не смог ею воспользоваться, а вторая и вовсе попала в суд.

Алексей Елисеев не мог извлечь никакой выгоды в Латвии от продления адвокатской лицензии. Она ему ничем не помогает, тем более в обогащении или создании себе комфортных условий. Такой вывод гособвинения несостоятелен. Более того, по полученной информации, консалтинговая компания была открыта Елисеевым задолго до возобновления адвокатской лицензии. Аида Салянова

Не виноватая она!

Алексей Елисеев тоже недоумевает, за что судят Салянову: ничего незаконного в возобновлении ему лицензии он не усматривает. Елисеев считает, что Салянова преступница, но она виновна не в том, что выдала ему разрешение на ведение адвокатской практики, а в том, что способствовала, будучи генеральным прокурором, вынесению заведомо неправосудных и неправомерных вердиктов.

Я никогда не был лично знаком с госпожой Саляновой. Но сайты я действительно открывал. Я сейчас оказываю консалтинговые услуги, и эти сайты нужны мне для работы. Но еще раз официально заявляю, что никакой выгоды от возобновления лицензии я не получил, поскольку в Кыргызстане мне так и не дали практиковать как адвокату. Свой вид на жительство в Латвии я получил 6 июня 2010 года, когда никакой лицензии у меня не было. А получению статуса беженца способствовали власти Кыргызстана, которые цинично и нагло преследовали меня. Алексей Елисеев

Что говорят прокуроры

Прокуроры утверждают, что вина их бывшего шефа, теперь находящейся в статусе подсудимой, полностью доказана, и Аида Салянова была лично заинтересована в возобновлении лицензии Алексею Елисееву, который, как они считают, воспользовался ею, чтобы начать адвокатскую практику в Латвии.