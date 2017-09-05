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Общество

Кыргызстанцев, пострадавших в ДТП под Пензой, выписали из больницы

Врачи выписали из больницы в Пензенской области всех кыргызстанцев, пострадавших в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщили российские СМИ.  

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«В настоящее время в медицинских организациях Пензенской области нет ни одного пациента, пострадавшего в данной аварии, все выписаны», — сообщили СМИ.  

Напомним, 26 августа микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes столкнулись на 471-м километре трассы М-5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области, и микроавтобус с 18 гражданами Кыргызстана врезался в отбойник и опрокинулся на бок. В результате одна пассажирка погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, пятерых из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.  

Водителю микроавтобуса, ставшего фигурантом этого дела, грозит до пяти лет заключения. Он находится под подпиской о невыезде.
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