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Общество

Аида Салянова даст показания в суде после завершения исследования материалов

В суде по делу экс-министра Аиды Саляновой продолжается исследование материалов. 

Председательствующий судья Камчыбек Касымбеков зачитал протокол допроса обвиняемой. Аида Салянова будет давать показания в суде после завершения исследования.

На следствии она рассказала, что никогда не общалась с Елисеевым и не разговаривала с ним ни в 2010 году, когда, будучи министром юстиции, возобновила ему адвокатскую лицензию, ни до, ни после. Елисеев в своем видеообращении (оно приобщено к делу) также подтверждает, что лично с Саляновой не знаком. 

Свидетель обвинения Жылдыз Мамбеталиева также подтверждает и в телефонном разговоре с Саляновой, и во время следствия, а позднее в суде, что никаких законных оснований для отказа в возобновлении лицензии Елисееву у Саляновой не было.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда она, будучи министром юстиции в 2010 году, по версии следствия, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР. 

 
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