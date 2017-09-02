FIDH просит прекратить гонения Дины Масловой, Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой

Международная федерация за права человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток обращают свое внимание на ситуацию, сложившуюся в Кыргызстане.

В организациях заявляют, что руководитель правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова, главный редактор независимого издания Zanoza.kg Дина Маслова и журналис Нарын Айып подвергаются судебным гонениям.

FIDH обращается к властям Кыргызстана с просьбой прекратить преследование этих трех кыргызстанцев и других правозащитников, а также призвал обеспечить в ходе судебных процессов международные стандарты по соблюдению прав всех сторон.

В обращении подчеркивается необходимость прекращения практики привлечения к судебной ответственности правозащитников на основе искусственных обвинений о нанесении ущерба чести и достоинству президента страны.

Международные организации призывают уважать декларацию ООН о правозащитниках, а также права человека и его свободы, прописанные в международных договорах, которые ратифицировал Кыргызстан. По мнению авторов обращения, Закон «О гарантиях деятельности президента КР», принятый в 2003 году, противоречит Конституции. Его нужно отменить.

Ранее генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала в отношении издания Zanoza.kg и ее журналиста пять исков — на 27 миллионов сомов за публикации, которые, как считают власти, нанесли ущерб чести и достоинству президента. Все суды в первой инстанции журналисты проиграли, а сайт заблокирован.