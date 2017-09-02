17:23
+29
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Общество

FIDH просит прекратить гонения Дины Масловой, Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой

Международная федерация за права человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток обращают свое внимание на ситуацию, сложившуюся в Кыргызстане.

В организациях заявляют, что руководитель правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова, главный редактор независимого издания Zanoza.kg Дина Маслова и журналис Нарын Айып подвергаются судебным гонениям.

FIDH обращается к властям Кыргызстана с просьбой прекратить преследование этих трех кыргызстанцев и других правозащитников, а также призвал обеспечить в ходе судебных процессов международные стандарты по соблюдению прав всех сторон.

В обращении подчеркивается необходимость прекращения практики привлечения к судебной ответственности правозащитников на основе искусственных обвинений о нанесении ущерба чести и достоинству президента страны.

Международные организации призывают уважать декларацию ООН о правозащитниках, а также права человека и его свободы, прописанные в международных договорах, которые ратифицировал Кыргызстан. По мнению авторов обращения, Закон «О гарантиях деятельности президента КР», принятый в 2003 году, противоречит Конституции. Его нужно отменить.

Ранее генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала в отношении издания Zanoza.kg и ее журналиста пять исков — на 27 миллионов сомов за публикации, которые, как считают власти, нанесли ущерб чести и достоинству президента. Все суды в первой инстанции журналисты проиграли, а сайт заблокирован.
Ссылка:
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Еще 6 миллионов сомов должна выплатить Zanoza
Zanoza не смогла обжаловать судебное решение
Прокурор считает, что между Атамбаевым и африканским диктатором есть связь
В Кыргызстане заблокировали доменное имя Zanoza.kg
Zanoza стала Kaktusom
Очередной иск ГП удовлетворен: с Zanoza.kg и юристов взыщут 13 миллионов сомов
Суд удовлетворил очередной иск Генпрокуратуры к Нарыну Айыпу
Октябрьский суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к Zanoza и Нарыну Айыпу
Журналист Нарын Айып рассказал суду, о чем в его статье шла речь
Лингвиста по иску Генпрокуратуры к Нарыну Aйыпу смутила не статья, а вставки
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!