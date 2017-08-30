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Общество

В суде по делу Аиды Саляновой свидетеля обвинения вновь уличили во лжи

В суде по делу экс-министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой продолжают исследование материалов.

Судья Кубанычбек Касымбеков согласился заслушать аудиозапись телефонного разговора между подсудимый и главным свидетелем обвинения — бывшей главой Минюста Жылдыз Мамбеталиевой. Он отметил, что сначала зачитает стенограмму. В ней Мамбеталиева подтверждает, что никогда и ничего не говорила Саляновой насчет возобновления адвокатской лицензии Алексея Елисеева, когда та была министром юстиции в 2010 году. И ни о чем его не предупреждала.

Однако на следствии и в суде Мамбеталиева заявила, что указывала министру Саляновой на то, что в отношении Елисеева возбуждены уголовные дела и следует все тщательно проверить, прежде чем возобновлять ему лицензию. Хотя по инструкции и положению министерства приказ о возобновлении подготовила не глава ведомства, то есть Салянова, а сама Мамбеталиева.

В то же время свидетель, являясь членом квалификационной комиссии, встречалась с другим сотрудником Минюста — Марипой Сейдалиевой — и рекомендовала ей встретиться с адвокатом Артемом Ивановым и проконсультироваться по поводу лицензии Елисеева.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением.
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