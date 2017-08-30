Лишние люди. На что надеяться тем, кого вычеркнули из жизни

«В Бишкеке в районе Кудайбергена в арыке лежит молодой человек 23 лет. Не ел почти неделю. Моя подруга случайно его увидела. Накормила. Вызвала «скорую». Там отказали ему в помощи. Назвали его «живой труп», — написала на своей странице в Facebook Нургуль Пирматова.

Живой труп

«Молодой, красивый. Парнишка потерялся по жизни. Подкидыш в семью алкоголиков, подработка на стройках, где ему не платили. Как ему помочь?» — обратилась неравнодушная к обществу.

ИА «24.kg» связалось с ее подругой Айдай Молдокматовой, которая рассказала, что бригада «скорой» приезжала и пыталась помочь пристроить пациента, но в больницах, в том числе и той, что на улице Фучика, в госпитализации отказали.

Медики сказали: «Человек уже конченный. Ты не переживай, иди губы свои дальше крась». Айдай Молдокматова

«Я предложила первый взнос сделать, но врачи сказали, что есть приказ Минздрава, и если такой человек не в коме, его не принимают. Мне пришлось обратно отвозить его на такси в ту яму, где он жил последнее время», — рассказала Айдай Молдокматова.

Другие пользователи соцсети поспешили обвинить врачей в бездушии. Главврач же городской клинической больницы № 1 Жусуп Бошкоев рассказал ИА «24.kg» о своем видении проблемы.

Больница не дом милосердия

«Иногда лежит бомж на лестничной площадке. Куда вы позвоните в первую очередь? В милицию. Но там отказываются его забирать. Вы начинаете звонить в скорую помощь. «103» приезжает и говорит, что не может не забрать бомжа, потому что люди смотрят или корреспонденты рядом стоят и говорят: «Забирайте». Загрузив человека в машину, бригада возит его по больницам, потому что выбросить его где-нибудь на улице не может», — сказал главврач.

Многие думают, что врачи — изверги, но мы же смотрим, есть ли показания для госпитализации. Если нет, то не можем принять больного. Жусуп Бошкоев

«Ежегодно мы принимаем 300-400 бомжей, у 50 процентов из них выявляем туберкулез и перенаправляем их в противотуберкулезную больницу. А некоторые бомжи элементарно истощены. Мы их госпитализируем и десять дней просто кормим, а потом выписываем. На улицу. Представьте, человек десять лет не мылся, а нам приходится его мыть, одевать, одежду выстирывать, а если он без обуви, то приходится из дома приносить», — посетовал Жусуп Бошкоев.

«Некоторые инсультные больные лежат по три-четыре месяца, не выкинем же их на улицу, ухаживаем за ними. Через соцобеспечение устраиваем их в дома престарелых. Ежегодно пять-шесть человек устраиваем. Хотя, по идее, в наши функциональные обязанности это не входит», — добавил он.

«Что касается больных с циррозом печени, они лечатся дома. Их госпитализируют планово через центры семейной медицины, если они не могут лечиться в амбулаторных условиях. Никакого распоряжения о том, что человека могут принять только в коме, нет. Экстренных пациентов всех принимаем. Цирроз трудно лечить, мы только паллиативную помощь оказываем», — пояснил главврач больницы.

Жусуп Бошкоев добавил, что несколько лет назад пытался помочь одному из бомжей: «Хотел взять его на работу дворником, предоставить жилье, трехразовое питание, еще и зарплату платить. Но они не хотят работать. Сами не хотят, а государство им должно».

В США и Англии, чтобы попасть к узкому специалисту, пациенты ждут месяц. Казахстан переходит на страховую медицину. А у нас больницы становятся домами милосердия. Жусуп Бошкоев

«А каждый день пребывания в больнице обходится государству в огромные деньги... Раньше в каждом районе были приюты, где бомжей один раз в день кормили. Нужно поднимать этот вопрос», — резюмировал он.

Бомжам пообещали современный центр

Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова признает: с бомжами в столице «большая проблема».

По ее данным, на официальном учете в городских службах состоит примерно 250 таких людей.

«В основном это те, кто потерял документы, ушел из семьи, все бросил и потерял. Некоторым даже сложно установить личность. Оказываем помощь в документировании. Ведем поиск родственников. Но есть люди, у которых вообще никого нет. Таких определяем в дома для престарелых, у кого заболевания — в центры для психоневрологических больных. К сожалению, не со всеми можем выйти на «финишную прямую», — сказала вице-мэр.

У нас есть бесплатные курсы, где желающие могут получить специальность и трудоустроиться через службы занятости. Но наш опыт показывает, что бомжи не хотят работать, не хотят получать образование. Айгуль Рыскулова

Вице-мэр отметила, что в планах столичной мэрии построить по мировым стандартам и подальше от центра города отдельный приют со всеми условиями примерно на 200 мест. С карантинной зоной, где будут работать медики, отдельными блоками — для переодевания, питания, работы с психологами.

Пока же тем, кто по своей воле или злому ли року остался на улице, остается надеяться только на себя и таких неравнодушных, как Айдай Молдокматова.