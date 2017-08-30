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Общество

Адвокаты Аиды Саляновой заявили шестой по счету отвод судье

В суде по делу экс-министра юстиции и генпрокурора Аиды Саляновой произшла очередная перепалка между председательствующим Кубанычбеком Касымбековым и адвокатами. 

Чинара Джакупбекова заявила судье отвод. Общественные защитники ее поддержали. По их мнению, судья Касымбеков необъективен. Поводом послужил его отказ зачитывать показания свидетелей, данные ими на следствии, в частности, адвоката Артема Иванова. 

Аида Салянова пояснила: речь не о том, что эти свидетели говорят неправду, а о том, что следователь намеренно вводил в заблуждение допрашиваемых. 

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением, когда она в 2010 году, будучи министром юстиции, по версии следствия, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР. 
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