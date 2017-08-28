Сапар Исаков продолжает принимать поздравления от коллег

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана.

«В Узбекистане знают вас как активного сторонника всемерного развития и углубления дружественных и добрососедских отношений между нашими братскими странами. Уверен, что ваша деятельность на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию узбекско-кыргызских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга во благо народов наших стран», — говорится в поздравительной телеграмме.