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Общество

Сапар Исаков продолжает принимать поздравления от коллег

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана.

«В Узбекистане знают вас как активного сторонника всемерного развития и углубления дружественных и добрососедских отношений между нашими братскими странами. Уверен, что ваша деятельность на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию узбекско-кыргызских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга во благо народов наших стран», — говорится в поздравительной телеграмме.
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