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Общество

Милиция просит помощи в опознании обезглавленной женщины

УВД города Ош опубликовало фотографии вещей и одежды, во что было обернуто обезглавленное тело женщины.

Ранее сообщалось о том, что 27  августа на юго-востоке города Ош работники муниципального предприятия «Тазалык» обнаружили тело во время очистки мусорных контейнеров у здания Социального университета. Тело женщины возрастом примерно 40-50 лет было обезглавлено.  

Правоохранители просят помощи в установлении личности убитой и в случае какой-либо информации сообщить по телефонам: 03222-2-46-78, 03222-2-10-06,0557-00-00-01, 0557-79-96-99, 0558-15-00-88.  

Анонимность гарантируется. 
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