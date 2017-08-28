Милиция просит помощи в опознании обезглавленной женщины

УВД города Ош опубликовало фотографии вещей и одежды, во что было обернуто обезглавленное тело женщины.

Ранее сообщалось о том, что 27 августа на юго-востоке города Ош работники муниципального предприятия «Тазалык» обнаружили тело во время очистки мусорных контейнеров у здания Социального университета. Тело женщины возрастом примерно 40-50 лет было обезглавлено.

Правоохранители просят помощи в установлении личности убитой и в случае какой-либо информации сообщить по телефонам: 03222-2-46-78, 03222-2-10-06,0557-00-00-01, 0557-79-96-99, 0558-15-00-88.

Анонимность гарантируется.