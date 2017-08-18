Суд по делу Аиды Саляновой отказался допросить председателя ГКНБ

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу против депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Адвокат обвиняемой Чинара Джакупбекова подала ходатайство о вызове в суд дополнительных свидетелей — председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и начальника следственного управления ГКНБ Токтокана Мусаканова.

По ее словам, имеется поручение Токтокана Мусаканова, где он дает задание установить подлинность подписей адвоката Алексея Елисеева.

«Мы должны допросить Абдиля Сегизбаева, который должен объяснить, почему он вмешивался в судебный процесс», — заявила Чинара Джакупбекова.

Гособвинение заявило, что ни председатель ГКНБ, ни начальник следственного управления не имеют отношения к делу.

Судья Кубанычбек Касымбеков отклонил ходатайство.

Экс-министр юстиции Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.