Пропавший без вести в годы ВОВ кыргызстанец похоронен в Удмуртии

Пропавший без вести в годы Великой Отечественной войны кыргызстанец похоронен в Удмуртии. Об этом ИА «24.kg» сообщили родственники Сыдыка Айылчиева.

Сыдык Айылчиев, 1926 года рождения, уроженец села Желе-Добо Джети-Огузского района Иссык- Кульской области, в 1941 году, прибавив к своим неполным 16 два года, добровольцем ушел на фронт вслед за двумя старшими братьями. Братья Умар и Осмон вернулись, а Сыдык считался пропавшим без вести с 1941 года.

Младший брат Сыдыка Айылчиева Эралы до самой кончины пытался узнать, где похоронен брат. Продолжил поиск его сын Азамат, который в мае 2017 года нашел документы и место захоронения в поселке Кез Удмуртии (Россия).

«По найденным документам восстановили боевой путь Сыдыка. Выяснили, что начал войну рядовым в районе Нарвы. Прошел с боями вплоть до начала 1944 года и возле села Большие Угороды (в 50 километрах западнее Великого Новгорода) получил ранение и был эвакуирован в Удмуртию», — рассказал Азамат.

В книге погребения имеется запись, что красноармеец Сыдык Альчиев умер от ран и похоронен 8 февраля 1944 года на госпитальном кладбище вблизи деревни Аникино.

И вот через 73 года Азамат и Эркин Айылчиевы побывали на месте, где похоронен их родственник, в поселке Кез. На братскую могилу бросили горсть земли, привезенную с родины, прочитали поминальную молитву, возложили цветы.

«На обелиске, установленном на месте захоронения, высечены фамилии воинов Великой Отечественной войны, которые там покоятся, среди них и фамилия Альчиев С., хоть и неправильно написанная, но это и есть Айылчиев Сыдык», — сказал Азамат.

Родные Сыдыка Айылчиева выражают огромную благодарность всем жителям поселка за их трепетную заботу о братской могиле воинов, похороненных в Кезе.