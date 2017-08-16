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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый критикует власть и верит, что правда восторжествует

В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершились прения сторон. С последним словом выступает лидер партии «Ата Мекен».

Свою речь он начал о втором подсудимом — Дуйшенкуле Чотонове.

По словам Омурбека Текебаева, Дуйшенкул Чотонов с момента вступления в ряды партии «Ата Мекен» в 22 года боролся против кланов и семейственности во власти и не один раз отказывался от высоких должностей.

«Если бы не Дуйшенкул Чотонов и Бектур Асанов, то не было бы революции 2005 года. Тогда Дуйшенкул Чотонов отказался от губернаторского места в Ошской области. И потом, позже, было много исторических моментов, когда Чотонов отказывался от государственных должностей», — сообщил Омурбек Текебаев.

По словам подсудимого, уголовное дело в отношении него и Дуйшенкула Чотонова не выдерживает никакой критики, потому что в нем нет ни одного доказательства якобы совершенному преступлению.

Омурбек Текебаев вновь заявляет о политической составляющей своего уголовного преследования. Он подчеркивает, что история все расставит по местам, и рано или поздно кыргызстанцы узнают подоплеку происходящего и правду. 

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву с конфискацией имущества. А бывшему министру черезвычайных ситуаций - 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.

Сегодня в суде ожидается вынесение приговора.
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