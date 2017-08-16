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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый Дүйшенкул Чотонов выступил с последним словом

В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершились прения сторон. Судья предоставил возможность Дуйшенкулу Чотонову выступить с последним словом.

Речь обвиняемого была короткой. Дуйшенкул Чотонов лишь попросил судью Айбека Эрнис уулу не забывать, что он судит 25-летнюю историю кыргызской политики.

«Я скажу про Омурбека Чиркешовича. Его жизнь — история нашей политики. Вы судите историю кыргызской политики», — заявил Дуйшенкул Чотонов.

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев будет выступать с последним словом после обеденного перерыва.

Затем суд удалится в совещательную комнату для определения приговора подсудимым. Адвокаты обвиняемых считают, что вердикт будет оглашен сегодня.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву с конфискацией имущества. А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.
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