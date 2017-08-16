Дело Текебаева. Подсудимых просят оправдать

В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон. Адвокат подсудимого лидера партии «Ата Мекен» Канатбек Хасанов завершил свое выступление.

По его мнению, Омурбек Текебаев оказался за решеткой за свое сопротивление конституционным изменениям, которые власть провела, нарушая Основной закон, где был заложен мораторий на любые изменения Конституции до 2020 года.

«Омурбек Текебаев выступал против. Он мешал власти. Сначала было придумано дело против депутатов партии «Ата Мекен», которое назвали «Белизгейтом». Это обвинение провалилось. Тогда появляется Маевский, и по тому же «Альфа Телеком» возбуждают новое дело. Удивительно, что люди, которые боролись за стопроцентную национализацию сотовой компании, теперь обвиняются в коррупции», — заявил адвокат.

Канатбек Хасанов охарактеризовал дело борьбой против авторитаризма. И попросил судью дать адекватную оценку следствию и вынести справедливый приговор, оправдав Омурбека Текебаева.

Гособвинение просит 10 лет лишения свободы лидеру партии «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву с конфискацией имущеста. А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.