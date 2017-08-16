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Общество

Дело Текебаева. Адвокат заявляет о сговоре следствия и суда

В Первомайском суде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон. Адвокат подсудимого лидера партии «Ата Мекен» Чинара Джакупбекова завершила свое выступление. Сейчас в прениях выступает другой представитель его защиты — Канатбек Хасанов.

Он рассказал свою версию истории появления уголовного дела на депутата Жогорку Кенеша.

«В феврале 2017 года гражданин России Леонид Маевский пишет заявление против Текебаева. Через три дня со скоростью света возбуждено уголовное дело. Такой быстрой работы за свою 20-летнюю практику я ни разу не встречал», — заявил адвокат.

По мнению Канатбека Хасанова, удивительно еще то, что следствию удалось всего за три месяца возбудить, начать и закончить расследование и направить дело в суд.

«Это был сговор следствия и суда. Им удалось за три месяца все сфабриковать. К сожалению, в этом участвовали не только Генпрокуратура, ГКНБ, но и суд. Поэтому это не уголовное дело. Это обычное политическое дело», — сказал Канатбек Хасанов.

Он требует привлечь к уголовной ответственности руководство ГКНБ, ОТРК, органы прокуратуры за фабрикацию дела.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву с конфискацией имущеста. А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.
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