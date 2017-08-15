Дело Текебаева. Подсудимому опять вызвали бригаду медиков скорой помощи

В суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова вызвали бригаду врачей Службы скорой медицинской помощи.

У обвиняемого Омурбека Текебаева поднялось давление. Председательствующий судья Айбек Эрнис уулу заявил, что намерен продолжать процесс, несмотря на возмущение родственников и адвокатов. В суде пока объявлен перерыв — медики оказывают помощь подсудимому.

10 августа во время заседания Омурбеку Текебаеву тоже стало плохо, в суд вызвали медиков. Тогда судья прервал процесс, перенеся его на утро.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.