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Общество

Суд Текебаева. Подсудимому стало плохо, вызвали «скорую»

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня во время прений сторон подсудимому Омурбеку Текебаеву стало плохо.

Ранее он попросил председательствующего завершить работу и продолжить завтра, поскольку закончился рабочий день. Омурбек Текебаев также сказал судье, что чувствует себя не очень хорошо. Однако Айбек Эрнис уулу отказал ему и заявил: если потребуется, будет работать до полуночи.

Лидер «Ата Мекена» продолжил выступление, но ему стало плохо. Ему вызвали бригаду скорой помощи.

В суде объявлен 10-минутный перерыв. Медики сейчас проверяют состояние подсудимого.

По данным штаба партии «Ата Мекен», сегодня суд намерен вынести приговор Текебаеву и Чотонову.
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