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Общество

В Бишкеке выяснили, кто выкопал траншею на улице Куренкеева

В Бишкеке выяснили, кто выкопал траншею на недавно отремонтированной улице Куренкеева. Пресс-служба мэрии отреагировала на сообщение «агента 024». 

По ее данным, на место выехала комиссия из сотрудников Свердловской райадминистрации, представителей МТУ №20, МП «Бишкекасфальтсервис»,  УПМ.

Выяснилось, что 14 августа на пересечении улиц Куренкеева и Фирсова владелец сауны Мамышев М. А. перекопал новое асфальтовое покрытие для замены водопроводной трубы.

Работы произведены самовольно и без разрешительных документов.


В результате составлен протокол и направлен на рассмотрение административной комиссии. Владелец сауны обязался до 17 августа восстановить асфальтовое покрытие. 
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