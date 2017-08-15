В Бишкеке выяснили, кто выкопал траншею на улице Куренкеева

В Бишкеке выяснили, кто выкопал траншею на недавно отремонтированной улице Куренкеева. Пресс-служба мэрии отреагировала на сообщение «агента 024».

По ее данным, на место выехала комиссия из сотрудников Свердловской райадминистрации, представителей МТУ №20, МП «Бишкекасфальтсервис», УПМ.



Выяснилось, что 14 августа на пересечении улиц Куренкеева и Фирсова владелец сауны Мамышев М. А. перекопал новое асфальтовое покрытие для замены водопроводной трубы.

Работы произведены самовольно и без разрешительных документов.

В результате составлен протокол и направлен на рассмотрение административной комиссии. Владелец сауны обязался до 17 августа восстановить асфальтовое покрытие.