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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты заявляют, что в суде идет политическое шоу

В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон.

Адвокат Чинара Джакупбекова сегодня заявила, что обвинение ее подзащитного в коррупции — это полный абсурд, а следствие собрало восемь томов дела без единого подверждения и доказательств инкриминируемого подсудимым деяния.

«Это дело никак не назовешь уголовным. Здесь все нарисовано, придумано. Это всего лишь политическое шоу», — сказала Чинара Джакупбекова.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.
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