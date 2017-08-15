В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова лидер партии «Ата Мекен» сегодня, на четвертый день, закончил свое выступление. Прения сторон продолжаются. Теперь в суде должны выступить адвокаты подсудимых.

Первым из них выступает юрист Искен Афиджанов. Он считает, что обвинения по статье 303-УК КР (коррупция) провалились — следствие не смогло доказать, что Омурбек Текебаев причастен к попытке продажи сотовой компании MegaCom российским бизнесменам и вымогал у них взятку.

«Во временном правительстве за MegaCom отвечал первый заместитель председателя ВП Алмазбек Атамбаев. Но судья почему-то отказался пригласить его свидетелем. Считаем это одним из главных упущений в деле», — заявил Искен Афиджанов.

По мнению адвоката, нет никаких фактов о происхождении, начислении, передаче, перевозке и получении денег подсудимыми.

Напомним, согласно показаниям основного свидетеля обвинения Леонида Маевского, требуемый $1 миллион он передал Омурбеку Текебаеву двумя траншами. Первый размером $300 тысяч через Алексея Модина, второй — $700 тысяч — передал доверенному человеку депутата парламента.

«Маевкий, как опытный, осторожный человек, не мог без расписки передавать деньги. Он со своего счета в банке только один раз (в сентябре) снял 500 тысяч евро. Но и эти деньги не пересекли границу. Наши службы дали опровергающий ответ», — сообщил адвокат.

Искен Афиджанов попросил судью оправдать его подзащитного и освободить из зала суда, так как в деле полностью отсутствуют признаки уголовного преступления.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.