В Бишкеке сдаются в аренду помещения Госцирка под кафе

Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) КР объявил о проведении аукционов на право заключения договоров аренды государственных помещений.

В частности, Кыргызгосцирк сдает в аренду государственное помещение общей площадью 350,3 квадратных метра под кафе сроком на три года.

Кроме того, на три года сдаются в аренду два помещения в Спортивно—культурном центре имени Каба уулу Кожомкула площадью 170,9 и 403 квадратных метра соответственно. Целевое назначение помещений — спортивное направление.

Конкурс состоится 20 сентября.