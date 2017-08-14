Скандал. Право наследства Алексея Петренко оспаривается в Сокулукском райсуде

В Сокулукском районном суде (Кыргызстан) на 11 сентября 2017 года назначены слушания по гражданскому делу. Иск подала вдова известного российского актера, народного артиста РСФСР Алексея Петренко – Азима Абдумаминова.

Уточняется, что в райсуде будет рассматриваться иск вдовы Петренко Азимы Абдумаминовой «Об отмене установления отцовства и аннулировании актовой записи о рождении ребенка».

После смерти Алексея Петренко 22 февраля 2017 года вдова пытается доказать, что ее младшая дочь Алия является дочерью актера.

Напомним, Алексей Петренко в 2010 году женился в третий раз на уроженке Кыргызской Республики Азиме Абдумаминовой.

Фото из Интернета. Азима Абдумаминова - третья супруга актера, оспаривающая наследство

Дело для вдовы Абдумаминовой осложняется тем, что у девочки в Кыргызстане есть биологический отец Улукбек Сулейманов, который указан как отец в свидетельстве о ее рождении, выписанном ЗАГСом Октябрьского района города Бишкека в 2007 году.

Однако на сегодня у ребенка существует и второе свидетельство о рождении, выписанное ЗАГСом села Кызыл-Адыр Таласской области, где в графе «отец» указан Алексей Васильевич Петренко. Имя у девочки уже не Алия Улукбековна Сулейманова, а Мелания Алексеевна Петренко.

Ранее родная дочь Алексея Петренко Полина заявила, что отец при жизни переписал практически всю недвижимость на Азиму Абдумаминову. Полина Петренко заявила, что будет оспаривать права на наследство именитого отца.

Фото из Интернета. Алексей Петренко скончался 22 февраля 2017 года

Судебные тяжбы самой вдовы, инициированные не в России, где всю жизнь проживал Алексей Петренко, в том числе годы в браке с Азимой Абдумаминовой, а в Сокулукском районе Кыргызстана, вызывают по меньшей мере удивление. Брак Азимы Абдумаминовой с Алексеем Петренко зарегистрирован в 2010 году. Ее младшая дочь Алия-Мелания родилась в 2007 году. Полина Петренко намерена оспорить и этот факт и доказать, что девочка не является дочерью ее отца.

Очевидно, что вопрос о наследстве артиста будет сопровождаться скандалами. Родственникам Алексея Петренко так и не удалось решить этот вопрос мирно и конфиденциально.