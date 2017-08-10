Дело Текебаева. Сторонницу подсудимых за крики о пытках вывели из зала

Адвокат бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова просит судью объявить часовой перерыв, чтобы подсудимые могли принять лекарства и поесть.

«Ваша честь, я прошу вас обьявить часовой перерыв. А потом хоть до трех часов ночи будем заседать», - поддержала коллегу адвокат Омурбека Текебаева, Чинара Джакупбекова.

С места выступила сторонница подсудимых, сравнив методы судьи с пытками.

«Они еще не осужденные и ваши методы напоминают пытки. Вы чего добиваетесь», - кричала женщина.

Предотвращая перепалку, судья Айбек Эрнис уулу попросил ее выйти из зала, конвой выпроводил женщину к выходу. Заседание продолжится завтра.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.