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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый устал и просится на ужин, но судья отказал

В Первомайском райсуде Бишкека по уголовному делу Текебаева и Чотонова сегодня прения сторон. Ранее уже выступили прокурор, адвокаты подсудимых и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов.

Сейчас в прениях говорит Омурбек Текебаев. В ходе выступления лидер партии «Ата Мекен» напомнил судье, что рабочий день закончился, предложив завтра продолжить свою речь.

«Здесь журналисты, адвокаты, военные — у них рабочий день закончился, я тоже устал. Мне надо выпить лекарство и успеть к ужину. В тюрьме кормят по часам», — пояснил Омурбек Текебаев.

Но судья Айбек Эрнис уулу ответил отказом, заявив, что если надо — суд будет слушать до полуночи.

«Вы по графику не успеваете? Я знаю, всем дали приказ быстрее осудить нас», — парировал Омурбек Текебаев и был вынужден продолжить свою речь.

Текебаев и Чотонов обвиняется в коррупции.
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