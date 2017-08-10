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Общество

Дело Текебаева. Во временном правительстве вопросы решались большинством

В Первомайском райсуде Бишкека по делу Текебаева и Чотонова продолжаются прения сторон.

Лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, выступая, остановился на деятельности временного правительства.

Он сообщил, что временное правительство было консенсуальным органом, где все вопросы решались большинством голосом одиннадцати членов ВП.

«Тут обвинение пишет, что я пользовался огромными полномочиями во временном правительстве. Не было у меня таких полномочий. Я отвечал за конституционную реформу и курировал деятельность Минюста. 15 министерств и даже ФУГИ относились к прерогативе Алмазбека Атамбаева. В ходе следствия не проанализировано, какое мое решение попадает под статью 303 (коррупция) УК КР. Было ли какое-то мое решение по ЗАО «Альфа Телеком», которое повлияло бы на сотовую компанию», — сказал Омурбек Текебаев.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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