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Общество

Суд Текебаева. Слово предоставили подсудимому Дуйшенкулу Чотонову

В Первомайском райсуде Бишкека по делу Текебаева/Чотонова сегодня продолжаются прения сторон.

После выступлений прокурора и адвокатов обвиняемых слово дали бывшему главе МЧС, подсудимому Дуйшенкулу Чотонову.

Он назвал уголовное дело политическим заказом, основанным на слухах.

«Десятки человек доказали, что 13 мая 2010 года я был в Оше. Мы предоставили фото, сделанное в южном регионе. Компания MegaCom предоставила официальную информацию, которая доказывает, что ни Маевский, ни Модин мне не звонили. Если вы даже осудите меня без единого доказательства, история все равно меня оправдает», — сказал Дуйшенкул Чотонов, обращаясь к суду.

Обвинение сегодня попросило для Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова 10 и 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества соответственно и запретом занимать государственные должности сроком на три года.

Текебаев и Чотонов обвиняются по статье 303 (коррупция) УК КР.
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