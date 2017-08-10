Дело Текебаева. Адвокаты Чотонова просят суд оправдать их подзащитного

В Первомайском райнном суде Бишкека по делу Текебаева/Чотонова сегодня продолжаются прения сторон.

Адвокаты бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова просят суд оправдать их подзащитного, так как не были доказаны его виновность и участие в инкриминируемых деяниях.

«В деле нет ни одного доказательства, указывающего на соответствие действий Дуйшенкула Чотонова к коррупции (статья 303 УК КР)», — сказал адвокат Марат Эшперов.

Защита экс-главы МЧС также требует возбудить уголовное дело в отношении российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина за клеветнические показания на Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова.

«Если были деньги, то должны были быть и какие-то финансовые документы. Государственные органы подвердили, что деньги не пересекали границу Кыргызстана. Если перевод был через банк, дайте банковскую выписку», — заявил второй адвокат Дуйшенкула Чотонова Бактыбек Жумашев.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.