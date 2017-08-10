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Общество

Дело Текебаева. Гособвинение считает, что вина подсудимых полностью доказана

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня начались прения сторон.

Выступая на процессе, прокурор Нурмат Исраилов заявил, что адвокатам обвиняемых не удалось опровергнуть встречу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова с российским бизнесменом Леонидом Маевским.

«Свидетели защиты Роза Отунбаева, Эмильбек Каптагаев и другие заявили, что они и Текебаев находились на экстренном совещании временного правительства. А после, по показаниям свидетелей Аиды Саляновой, Данияра Нарымбаева, Текебаев присутствовал на конституционном совещании. Но еще один свидетель — Абдыганы Эркебаев — сообщил, что в тот день (13 мая 2010 года) Отунбаева и Текебаев были и на встрече с аксакалами, которые просили привлечь на государственные должности представителей южного региона», — сообщил прокурор.

Напомним, по показанию российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина, их встреча с Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым состоялась 13 мая 2010 года.

Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества для лидера партии «Ата Мекен». А для бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова — 8 лет с конфискацией имущества и запретить обоим три года занимать государственные должности.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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