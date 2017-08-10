Дело Текебаева. Подсудимый имел влияние на принятие государственных решений

Лидер «Ата-Мекена» Омурбек Текебаев только после получения всей запрашиваемой суммы обещал решить вопрос. Об этом сегодня на суде заявил прокурор Нурмат Исраилов, выступая в прениях сторон.

По его словам, подсудимый Текебаев в 2010 году вел активную работу с целью продать активы ЗАО «Альфа-Телеком». А российскому бизнесмену Леониду Маевскому только после получения полной суммы в размере $1 миллиона он обещал решить вопрос.

По данным гособвинения, Леонид Маевский $700 тысяч передал в Москве во время визита Омурбека Текебаева и Таланта Маматкеримова.

«После того, как Текебаев обещал решить вопрос, Маевский дал задание Алексею Модину собрать команду для работы в «Альфа-Телекоме». Алексей Модин многим предлагал перейти на работу в сотовую компанию», — сообщил прокурор.

По мнению гособвинения, Омурбек Текебаев как член временного правительства имел влияние на государственные решения.

«С целью увеличить свое влияние он (Текебаев) после событий 7 апреля 2010 года начал назначать своих однопартийцев и близких на высокие государственные посты. Например, Болот Шер-Нияз стал главой МВД, Дуйшенкул Чотонов главой МЧС, Аида Салянова исполняющей обязанности министра юстиции, Шералы Абдылдаев возглавил ФУГИ», — сообщил представитель гособвинения.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.